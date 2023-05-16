Центральное разведывательное управление США запустило новую кампанию по вербовке россиян, которые не удовлетворены жизнью в России и выступают против войны. Так, в видео рассказывается как можно анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Видео дня

Об этом сообщает издание CNN. Так ЦРУ в своих целях решили воспользоваться ростом недовольства среди россиян, выступающих против диктаторской политики Путина и войны.

ЦРУ выложили для этой цели видео вербовки в Telegram, который в России является источником нефильтрованных новостей. Видео заканчивается инструкциями как анонимно и безопасно связаться с разведывательным управлением США.

Также оно было опубликовано и в других социальных медиаплатформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Сотрудники ЦРУ заявили, что вторжение России в Украину создало историческую возможность получить необходимую США информацию напрямую от россиян. Как сообщается, предварительная вербовка после начала вторжения была успешной и позволила установить контакт с определенными лицами.

Также отмечается, что видео не имеет целью вызывать беспорядки среди широких масс населения, где поддержка российского президента Владимира Путина остается высокой. Вместо этого оно направлено на лиц, которые могут иметь противоположные взгляды и "демистифицируют" процесс связи с ЦРУ. В видео нет упоминаний о Путине или войне в Украине, поскольку оно фокусируется на "вневременных" темах, которые уже раньше убеждали недовольных россиян обратиться в ЦРУ.

Так, один из чиновников отметил, что они надеются, что россияне, работающие в деликатных сферах и имеющие доступ к ценной информации, услышат: "Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете".

Ранее сообщалось, что кафиры собирались создать два концлагеря в Киевской области и расстрелять 200 нардепов. Да, у них были готовы списки украинцев, в том числе нардепов, подлежащих уничтожению.

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