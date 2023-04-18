Россия бросила разведчиков и шпионов "на Европу" из-за войны в Украине: где они уже провалились

После мощного удара, нанесенного спецслужбам РФ в прошлом году, Кремль пытается восстановить их преступную деятельность в странах Европы. Сегодня главный приоритет российских шпионов (и диверсантов) – любым способом "обрезать" военную помощь Украине, однако беспрецедентное взаимодействие западных спецслужб сводит все эти попытки на нет.

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Рекордный улов

2022 год стал рекордным по высылке из европейских стран российских дипломатов: домой отправились 600, причем 400 из них занимались шпионажем. Но западные спецслужбы вычислили сотрудников ГРУ (военной разведки РФ), которые вели свою подрывную деятельность не только под дипломатическим прикрытием, но и как "нелегалы".

Это стало самым серьезным стратегическим ударом по разведывательным службам России в новейшей европейской истории и резко сократило сферу влияния и возможности Кремля по шпионажу в Европе.

Однако думать, что после такого провала Кремль просто утрется, а российские спецслужбы свернут свою преступную деятельность в европейских странах, было бы наивно.

Интересный факт: по данным центра "Досье", среди высланных сотрудников российских посольств (из Бельгии, Эстонии и Швеции) было и много специалистов по радиоразведке – сотрудников ФСБ и ГРУ.

"На крышах российских посольств по всему миру можно заметить множество разнообразных антенн. Спецсредства для связи с родиной используют посольства и других стран, но на российских зданиях их подозрительно много. Номинально эти антенны используют для спецсвязи. На деле многие из них легко приспособить для радиоперехвата – например, разговоров по спутниковым телефонам. На крышах некоторых посольств, в том числе в Варшаве, замечены устройства, которые могут прослушивать и мобильную связь", – говорится в новом расследовании ESPIOMATS.

Война на всех фронтах и "медовые ловушки"

Об активизации деятельности страны-агрессора уже говорят открыто. Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что "российские спецслужбы стремятся восстановить или создать новые возможности для своей разведывательной деятельности в Европе". По его словам, они изучают "другие методы сбора разведданных: кибер, нетрадиционное прикрытие, онлайн-операции".

По данным Службы военной разведки Германии, российские шпионки используют приложение для знакомств Tinder для вербовки политиков и сотрудников Бундесвера (вооруженных сил Германии).

Девушки сами выходили на "объектов", знакомились, а затем в процессе общения интересовались данными о Германии и о войне в Украине. Проблему с использованием "медовых ловушек" даже подняли на специальном совещании в Германии, в котором приняли участие представители нескольких стран НАТО.

Руководитель латвийской спецслужбы Яунишкис рассказал авторитетному изданию Politico, что важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы, а приоритетом – мониторинг производства и поставок западного оружия в Украину.

Яркий пример: в марте 2023 г. в Польше обнаружили более 50 электронных устройств слежения на важных железнодорожных узлах в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта Ясёнка в Жешуве. "Это главный логистический пункт западного вооружения и боеприпасов для Украины", – говорится в сообщении польского RMF 24.

Аэропорт считается настолько важным, что армия США разместила для его охраны установки ПВО Patriot. Именно сюда прилетел из Вашингтона президент США Джо Байден, который затем отправился с визитом в Киев.

Благодаря успешной спецоперации Агентства внутренней безопасности Польши были задержаны шестеро иностранцев – участников группы, работавшей на российские спецслужбы. Причем они не только занимались шпионажем, но и вели подготовку к диверсиям. А чем это грозило – объяснять не надо.

В апреле спецслужбы страны-агрессора получили еще один серьезный удар: из Норвегии выслали 15 российских "дипломатов". За шпионами долгое время вели наблюдение, прежде чем объявить их персонами нон грата.

Среди них был и сотрудник Службы внешней разведки РФ Эдуард Пилька, который приехал работать в посольство в Норвегии в 2021 году. Разведчик искал источники среди норвежских бизнес-элит и встречался с "кандидатами" на лавочке в парке – как в фильмах про шпионов.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд, комментируя произошедшее, заявила, что Норвегия не позволит Москве использовать посольство для тайной разведывательной деятельности.

Власти Норвегии убеждены, что Россия представляет "самую серьезную разведывательную угрозу", с которой сегодня столкнулась страна.

В последние месяцы десяткам россиян, обвиняемых в злоупотреблении дипломатическими привилегиями для ведения разведывательной работы, было предписано покинуть страны Европы – среди них Нидерланды, Ирландия, Чехия, Австрия, Бельгия и др. Учитывая беспрецедентное взаимодействие западных спецслужб по отлову российских шпионов, в ближайшее время можно ожидать новых разоблачений.