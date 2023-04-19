ФСБ пришла с проверкой в полицию Москвы, где слили украинцам личные данные российских силовиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Главное управление собственной безопасности МВД РФ проводят обыски в отделах полиции в Москве. Причиной для следственных действий стала утечка персональных данных о российских силовиках, в том числе и по запросу украинских граждан и организаций.

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Об этом сообщают российские СМИ, в том числе, признанные в России иноагентами. Предварительно известно, что работники столичной полиции передавали личные данные на прокуроров, нацгвардейцев и прочих силовых структур за материальное вознаграждение.

"Следователи, искавшие источник утечки, решили проверить версию о том, что платными "пробивами" занимались полицейские, нашли в даркнете соответствующие объявления и откликнулись на них, попросив прислать данные на сотрудников прокуратуры", – передают журналисты.

Известно, что только в первый день обысков были задержаны трое сотрудников в Таганском управлении, еще несколько — в ОВД по Арбату. Двое руководителей отделов решили уволиться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США и Латвии подтвердили, что их военные находятся в Украине. Однако там подчеркнули, что бойцы этих двух стран не участвуют в боевых действиях на территории нашего государства.

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