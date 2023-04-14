В России рекламу службы по контракту разместили у кладбища: в ФСБ пожаловались на 'дискредитацию' армии. Видео

В российском Оренбурге рекламу набора контрактников в российскую армию установили возле кладбища. Символизм подобного размещения оценил один из местных блогеров, которого место размещения борда возмутило.

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Он обратился в ФСБ с требованием проверить владельцев рекламы на предмет "дискредитации вооруженных сил РФ". Об этом пишут российские СМИ.

Некто Андрей Лысенко из Оренбурга написал заявление в ФСБ из-за рекламы набора контрактников в российскую армию, который разместили рядом с городским кладбищем. На нем, помимо прочего, похоронены и оккупанты, ликвидированные в Украине.

Лысенко требует проверить причастных к размещению рекламы именно в этом месте на предмет "дискредитации вооруженных сил РФ".

"Считаю, что логическая цепочка "кладбище — служба по контракту" является настоящей, а не надуманной дискредитацией Вооруженных сил РФ. Причем исходящей от тех, кто пишет доносы на гражданских активистов", — заявил блогер в комментарии российским журналистам.

По словам Лысенко, рекламный щит, на котором россиян, приехавших на кладбище, зазывают пополнить ряды оккупационной армии, а после, с высокой долей вероятности, и количество могил на погосте, принадлежит человеку, связанному с вице-губернатором Оренбургской области.

Судя по всему, упомянутый борд активист решил использовать как инструмент для того, чтобы насолить местным властям, которые критикует.

Пропагандисты также сообщают, что оренбургская прокуратура поручила провести проверку.

Напомним, ранее стало известно, что в России разослали методичку, как вербовать новых "мобиков". "Мобилизация" с недавних пор стала запрещенным словом в РФ, поэтому кампания проходит под флагом "добровольческого набора".

При этом мобилизовать намереваются представителей сельскохозяйственной и образовательной сфер, ЖКХ, промышленности и здравоохранения, а также частных предпринимателей.