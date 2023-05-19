ФСБ начала охоту на сбежавших из Украины: россияне пишут на "диверсантов" доносы

Покушение на оккупанта Захара Прилепина и ежедневные диверсии заставили запаниковать россиян - они ненавидят "понаехавших х*хлов" и строчат доносы. В тех регионах РФ, где разместили "беженцев" из Украины, региональные подразделения ФСБ начали их "отработку" – уже есть задержанные.

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Везде мерещатся диверсанты

Обстановка в РФ сейчас напоминает растревоженный улей: еще не так давно россияне рассчитывали на захват всей Украины, но теперь война пришли к ним домой.

Ежедневно в разных регионах РФ, причем не только в приграничных Белгородской, Курской и Брянской, происходят "инциденты". Диверсанты взрывают и поджигают железнодорожные пути и оборудование, различные энергетические и военные объекты МО РФ. Достается и зданиям ФСБ. Это, а также атаки беспилотников, уже вызвали массовый психоз в России.

Добавило огня и покушение на писателя и замкомандира батальона Росгвардии Захара Прилепина, машину которого подорвали в Нижегородской области. Исполнителем назвали Алексея Пермякова, жителя оккупированной части Донецкой области, который ранее воевал на стороне "ДНР". Вспомнили в России и утверждение силовиков, что к убийству Дарьи Дугиной якобы причастна жительница Мариуполя Наталья Вовк.

Все это, как говорится, сложилось в картинку и вызвало новую волну ненависти у россиян – причем в этот раз к так называемым беженцам. Вернее – беглецам из Украины.

Пророссийски настроенные граждане Украины после указов Путина об упрощенном получении гражданства РФ воспользовались этим "шансом" и перебрались на территорию страны-агрессора. В основном это имеющие российские корни жители Херсонской, Запорожской, а также Донецкой областей, где сейчас идут ожесточенные бои и ведутся обстрелы.

Особо злятся россияне на жителей Херсона, которым по решению Путина в РФ положено бесплатное жилье. В социальных сетях много гневных комментариев о "несправедливости": мол, "почему беженцам дают квартиры, а мы всю жизнь в г*вне".

Зависть к "разбогатевшим" и страх перед диверсиями подтолкнули россиян к доносам: количество обращений в полицию ежедневно растет, звонят и на "телефоны доверия" ФСБ.

По информации источника OBOZREVATEL в оккупированном Мариуполе, в РФ на днях были задержаны трое бывших жителей Донецкой области, которых подозревают в подготовке диверсий.

Судя по всему, российская спецслужба увидела в ситуации новую возможность заработать галочки – поднять статистику по пойманным диверсантам и шпионам. И не важно, что они липовые – зато можно отчитаться об "эффективной работе". А фальсификацию дел ФСБ давно поставила на поток – не гнушаясь ничем.

Приехал в РФ – значит шпион



Жертвой ФСБ стала крымская татарка, гражданка Украины Ление Умерова. Ее задержали на российско-грузинской границе в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года, когда она ехала в автобусе по маршруту Тбилиси – Симферополь. Девушка не сбежала в Россию, она всего лишь пыталась попасть из Киева в Крым только чтобы ухаживать за своим онкобольным отцом.

После задержания на Ление составили протокол о нарушении правил пересечения границы, суд оштрафовал ее на 2 тыс. рублей и постановил выдворить из России. До середины марта украинка находилась в Центре временного содержания иностранных граждан под Владикавказом. Затем решение о выдворении отменили в апелляции и девушку отпустили, однако сразу после этого ее задержали четверо мужчин в гражданском, надев ей мешок на голову.

С тех пор она несколько раз находилась под административными арестами во Владикавказе по статье о неповиновении силовикам. За день до отправки Ление в СИЗО родители девушки приехали во Владикавказ, но российские силовики сказали им, что ее вместе с вещами забрали сотрудники ФСБ.

5 мая Лефортовский районный суд Москвы отправил Умерову в СИЗО уже по делу о шпионаже, которое относится к особо тяжким преступлениям, за которое можно провести в тюрьме до 20 лет.