В России отправили в СИЗО уроженца Украины, обвиненного в подрыве авто Прилепина: все подробности

Российский суд арестовал уроженца Дружковки Донецкой области Украины Александра Пермякова, которого агрессор обвиняет в подрыве автомобиля пропагандиста и террориста Захара Прилепина. Уголовное расследование против мужчины ведется по двум статьям.

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Это совершение "теракта" и незаконный оборот оружия. Российские Telegram-каналы пишут, что наказание по этим статьям – 20 и 15 лет колонии соответственно.

Пермякова задержали 6 мая в Нижегородской области, в тот же день, когда произошло покушение на одиозного российского писателя. 29-летнего подозреваемого так называемые правоохранители нашли уже через несколько часов после взрыва.

Позже СК РФ показал видео, на котором фигурант чисто протокольными фразами признавал вину и утверждал, что он был завербован одной из украинских спецслужб.

Пермякову 29 лет. Он заявил, что был завербован в 2018-м, а в 2022 переехал на территорию Российской Федерации.

По информации Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", он якобы воевал на стороне "ДНР" против ВСУ, в Украине отбывал наказание за разбой, потом работал разнорабочим.

Перед инцидентом он несколько дней не выходил на связь, а потом родные увидели видео с его задержанием и допросом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Audi Q7 российского террориста взлетела в воздух под Нижним Новгородом (РФ) 6 мая. В машине был Александр Шубин (водитель писателя или его охранник), а также сам Прилепин. Последний утверждает, что Шубин был на пассажирском сидении. Он погиб, а пропагандист получил серьезные травмы.

– Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции (партия "Единая Россия") в Госдуме РФ, заявил, что к организации покушения на Прилепина якобы причастны власти Киева.

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