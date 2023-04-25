Фирмы Пригожина за год войны заработали рекордные суммы на контрактах с минобороны РФ, хотя кормят солдат гнилью и "химией" – СМИ

Фирмы "повара Путина" и по совместительству владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за год полномасштабного российского вторжения в Украину заработали рекордные суммы на контрактах с минобороны Российской Федерации. Однако качество указанных услуг оставляет желать лучшего.

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"Конфликт с [главой МО РФ] Сергеем Шойгу и антисанитария в пищевых цехах – не помеха для бизнеса "повара Путина", – отметил Telegram-канал "Можем объяснить". По его подсчетам, прибыль предприятий, кормящих армию оккупантов, выросла в 2-6 раз.

Наибольшую сумму заработал "Радиус" – 672 млн рублей (годом ранее – 294 млн). Этой фирме не помешало даже то, что в горячем цехе на ее кухне находили тараканов и грязь.

Больше денег заработала и флагманская компания на рынке питания военных — ООО "Главная линия". Это более 618 млн рублей (против 295 млн в 2021-м). Кстати, "Главная линия" заключила новый контракт с "дочкой" МО РФ, который будет действовать до 1 апреля 2025 года.

Рекорд поставила и компания Пригожина "Мегалайн", известная по строительству военных городков. По итогам 2022 года ее чистая прибыль составила 411 млн рублей (против 257 млн в 2021-м). Это юридическое лицо сейчас заключает новые контракты с управделами президента России (на 19 млрд рублей).

Доходы фирм Пригожина выросли даже несмотря на то, что сам он яростно критикует оборонное ведомство своей страны, а наемники "Вагнера" открыто кроют чиновников МО матами.

Не помешали зарабатыванию денег и многочисленные скандалы. Так, за 2022 год "дочка" минобороны России – "Военторг" – подала к компаниям "повара Путина" исков на 100 млн рублей. Например, на кухне "Паруса" ревизоры находили гнилые овощи, повара ООО "Технология" кормили военных кабачковой икрой с превышением нитратов и проч..

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что диктатор Владимир Путин распорядился о дополнительных изменениях в военном командовании. Тем временем Евгений Пригожин начал вести очередную собственную игру, направленную на отстранение конкурентов в частных военных компаниях.

– По данным российской правозащитной организации Gulagu.net, Путин тайно приказал продолжить вербовку заключенных на войну против Украины.

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