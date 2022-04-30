Фейгин рассказал, кому на руку заявления Гиркина, который выдает себя за 'антипутиниста'

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин в последнее время выделяется неординарными заявлениями о России и войне страны-агрессора в Украине. Правозащитник Марк Фейгин считает, что за все свои слова он отвечает постфактум.

Он также предположил, что такое "мнение" Гиркина выгодно Федеральной службе безопасности России. Об этом Фейгин рассказал в эфире 24 канала.

"Гиркин может что-то говорить, но ему постфактум дадут по голове. Он понимает, с чем имеет дело. Поэтому никогда "красных флажков" не перейдет", – сказал он.

Он уточнил, что все, что говорит Гиркин в любом виде, нужно кому-то внутри ФСБ.

Фейгин добавил, что роль экс-боевика, который пытается быть брутальным антипутинистом, на самом деле притворная. Но его заявления нужны рашистам для каких-то оперативных целей.

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Отметим, что ранее Игорь Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными силами Украины. Террорист считает, что ВСУ нанесут ракетный удар по мосту тогда, когда это будет выгодно Украине. В подтверждение своих слов он привел в пример потопление крейсера "Москва" двумя противокорабельными ракетами.

Он также высмеял главаря Чечни Рамзана Кадырова из-за провала армии Путина в Украине.

Кроме того, он заявлял, что оккупационные войска России повторяют ошибку нацистской армии Гитлера на Курской дуге, пытаясь окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе. Достичь такой цели практически невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия не выиграет эту войну против Украины из-за оперативной мобилизации украинцев, низкого качества своей армии и состояния экономики. Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) даже предупредил о возможном вторжении уже на российскую территорию.