Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение ВСУ, и припомнил судьбу крейсера 'Москва'

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными силами Украины. Террорист считает, что ВСУ нанесут ракетный удар по мосту тогда, когда это будет выгодно Украине.

В подтверждение своих слов он привел в пример потопление крейсера "Москва" двумя противокорабельными ракетами. Фрагмент заявления Гиркина опубликовано в Telegram-канале "Украина 365".

По словам Гиркина, украинские войска могут нанести удар по Крымскому мосту вне зависимости от того, будут ли и дальше российская армия бить ракетами по территории Украины.

"То, что ударить они могут – крейсер "Москва" этому свидетель. Извините, утопить флагман черноморского флота, это вам не фунт изюма. Так что теоретически при помощи дорогих западных партнеров через какое-то время вполне могут пустить ракеты по Крымскому мосту. Более того, будут наши бить по виадукам, не будут бить по виадукам и тоннелям, они все равно рано или поздно это сделают. Они ударят, когда сочтут это для себя возможным, достижимым и выгодным", – сказал Гиркин.

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Также он заявил, что Кремлю будет уже поздно и неудобно оправдываться перед своими гражданами за разрушенный Крымский мост.

"Если кто-то в Кремле надеется на то, что типа, мы их не будем трогать, они в ответ не будут нас трогать. Нет, обязательно тронут и инициативно тогда, когда сочтут нужным и выгодным для себя. Ну, а отвечать будет уже к тому моменту поздновато и неудобно", – заявил террорист.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уничтожение крейсера "Москва" может стать не последней тяжелой потерей для РФ. Защитники Украины, если будет возможность, нанесут удар по Крымскому мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко недавно выразил уверенность, что наши защитники могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, а также по арсеналу оккупантов в Приднестровье.