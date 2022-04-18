Экс-главарь боевиков 'ДНР' Гиркин высмеял Кадырова из-за провала армии Путина в Украине

Главарь Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз выставил себя путинским шутом, пригрозив Украине началом "конкретной спецоперации". У россиян сразу же возник резонный вопрос о том, а что же тогда происходит в Украине уже более 50 дней.

Удивился заявлению Кадырова и террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он уже не впервые ставит под сомнение компетентность как самого Кадырова, так и его TikTok-войск.

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы", – заявил Кадыров.

Реагируя на этот выпад в сторону Украины, Гиркин отметил, что со слов Кадырова можно сделать лишь один вывод: все, что было до этого – было неконкретным.

Видео дня

"Какие выводы можно конкретно сделать из данного заявления? По-моему, только один: предыдущая операция (продолжавшаяся почти два месяца) была "неконкретной", а вот будущая – будет конкретной", – написал саркастически Гиркин на одной из своих страниц в соцсетях.

Он также назвал загадкой, что именно имел в виду главарь Чечни, говоря о "конкретном результате".

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин ранее публично высмеял заявления главаря Чечни о том, что кадыровцы штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе. Он заявил, что боевиков Кадырова там никто не видел, а штурмовать они могут что угодно, но точно не "Азовсталь".

Также он высмеивал и тактику кадыровцев, которые снимают свои "подвиги" в Украине на видео.

Ранее в сети также появилась подборка видео, разоблачающая "победы" кадыровцев в Украине.