Экс-главарь боевиков "ДНР" Гиркин заговорил, что Украина выиграет войну, и указал на главную проблему России. Видео

Россия не выиграет эту войну против Украины из-за оперативной мобилизации украинцев, низкого качества своей армии и состояния экономики. Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) даже предупредил о возможном вторжении уже на российскую территорию.

"Ни на какую Европу нам рассчитывать не приходится", – заявил он в эфире пропагандистского телеканала. Гиркин сказал, что российские генералы не умеют воевать и даже такие потенциальные союзники, как Китай, "не будут поддерживать им штаны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Без мобилизации, в том числе мобилизации экономики, эту войну выиграть Российская Федерация не сможет. Никак.

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А вот Украина может, потому что она мобилизацию проводит, а оружия ей дадут сколько угодно. И они мобилизуются. И они сделают полумиллионную армию. И что с ней будет делать наша группировка, даже если ее пополнят контрактники-добровольцы?" – спросил террорист.

Он признал, что призыв контрактников даст РФ лишь несколько тысяч человек, но их придется переподготавливать, так как навыки забываются.

Сторонник РФ Гиркин при этом раскритиковал мобилизацию на Донбассе. Дело в том, что из территорий непризнанных "Л/ДНР" забрали воевать людей, "которые не знали, с какой стороны заряжать автомат".

"Если не провести мобилизацию [в РФ], придется ждать уже вторжения на российскую территорию", – сказал "ДНРовец".

Он добавил, что кремлевские власти даже не могут четко сформулировать, чего они хотят от этой войны.

Ранее Гиркин заявлял, что наступление армии Путина в Украине провалилось. Он также уверен, что война стала опасной для самой РФ. Российский преступник отметил полное отсутствие стратегических успехов оккупантов в Украине.

Как писал OBOZREVATEL: