''Это вопрос о Беларуси'': в Кремле отказались комментировать ''бавовну'' на аэродроме ''Мачулищи''

В Кремле открестились от комментариев по поводу инцидента на беларуском военном аэродроме "Мачулищи" 26 февраля. Там дроны сбросили "бавовну" на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который получил повреждения.

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет говорит о "вопросах Беларуси". Об этом сообщает Gazeta.ru.

"Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла", – сказал представитель Кремля.

Напомним, по сообщениям СМИ, российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения на аэродроме "Мачулищи" атаковали беларуские партизаны с помощью дронов. Отмечалось, что повреждение получил не только самолет, но и снегоуборочная техника.

В местных пабликах писали, что со стороны аэродрома, расположенного в 12 км от Минска, раздалось несколько взрывов, в районе была зафиксирована серьезная активизация силовиков.

Власти Беларуси публично не опровергали информацию об атаке на аэродром в Мачулищах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Валуйском городском округе Белгородской области РФ 23 февраля упал самолет военно-космических сил ВС России. Разбился штурмовик Су-25, причиной аварии назвали техническую неисправность.

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