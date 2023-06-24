'Это самый серьезный вызов России': ЧВК 'Вагнер' 'почти наверняка' собирается дойти до Москвы – разведка Британии

Утром 24 июня вражда между министерством обороны страны-террориста России и частной военной компанией "Вагнер" переросла в открытое военное противостояние. Такой поворот событий является серьезным вызовом для РФ.

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Наемники главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, собираются дойти до Москвы. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В ходе операции, которую военный преступник Пригожин охарактеризовал как "марш за свободу", "вагнеровцы" перешли границу из оккупированной Украины в Россию как минимум в двух местах. В городе Ростов-на-Дону наемники ЧВК "Вагнер" заняли ключевые объекты безопасности, в том числе штаб, который руководит военными операциями России в Украине.

Кроме того, "вагнеровцы" продвигаются на север через Воренежскую область, "почти наверняка" стремясь добраться до Москвы. В британской разведке подчеркнули, что сейчас мало свидетельств борьбы между ЧВК "Вагнер" и российскими силами безопасности. Вероятно, некоторые умышленно оставались пассивными, уступая наемникам Пригожина.

Также в британской разведке подчеркнули, что в ближайшее время лояльность российских сил безопасности, и особенно Российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение, как будут развиваться события в РФ. В ведомстве отметили, что события представляют собой самый серьезный вызов российскому государству за последнее время.

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

В ГУР Минобороны Украины заявили, что бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаками крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Против Пригожина в РФ возбудили дело о призывах к мятежу, а ФСБ призвала наемников "Вагнера" задержать своего руководителя.

– В Москве и Ростовской области объявили план "Крепость".

– Путин утром 24 июня выступил со срочным обращением, заявив, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций" и "смута" угрожает стране-агрессору. Он пообещал "жесткие действия" и "неминуемое наказание" за "преступные действия".