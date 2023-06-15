'Выбросили как котят, это плевок': эвакуированные с Белгородщины россияне устроили истерику из-за обстрелов и кидалова с выплатами

Жители Белгородской области РФ, где шли бои между российскими добровольцами и армией страны-агрессора, жалуются на мизерные выплаты от властей. Более того, многие возмущены тем, что не получали вообще никаких денег.

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В частности, россияне оставляют гневные комментарии на странице губернатора Вячеслава Гладкова в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Тот заявил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей (около 4,3 тыс. грн) якобы получили 34 тыс. человек.

При этом компенсация полагается только жителям Шебекинского и Грайворонского округов, да и то тем, чьи дома были повреждены или разрушены, а также тем, кто не может вернуться домой "из-за ежедневных массированных обстрелов".

Перечень власти формировали "с учетом оперативной обстановки", и россияне остались недовольны тем, что их населенные пункты не попали в списки.

"Мы работали до последнего дня под свисты снарядов! Люди лишены всего! Почему такая несправедливость? Просто выбросили как котят на выживание", – написала Ксения Суркова из Шебекинского района, которая с семьей вынуждена снимать квартиру в другом городе.

Похожие комментарии пишут жители сел Муромского сельского округа, которые также подверглись атакам и были оставлены из-за эвакуации. 10 тыс. рублей пострадавшие россияне считают издевательской суммой. Однако многие не могут добиться даже такой помощи.

"Многодетные, не получали еще ничего и ни на кого", "Брату пришло на себя, а на сына нет, выплачивают, как будто пальцем в небо", "Хоть какая-то поддержка людям нужна, хотя 10 тысяч рублей – это плевок", – пишут они.

Также многие жалуются, что не могут получить деньги, поскольку в документах указан другой адрес проживания. Гладков назвал это несправедливым и предложил писать заявления с подтверждением фактического проживания. Доказательством может быть приписка к больнице, посещение детьми школ и садиков.

Кроме того, многие россияне потеряли работу из-за боевых действий. Например, повара детского сада попросили написать заявление на отпуск за свой счет, поскольку такие учреждения закрылись из-за боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале июня российские добровольцы заявили о новом рейде в Белгородскую область и освобождении от кремлевского режима четырех населенных пунктов. Они также предложили эвакуацию в Украину для местного населения.

– Президент РФ Владимир Путин признал, что к атакам на Белгородщину Россия не была готова надлежащим образом, но пообещал "решить проблему".

– В легионе "Свобода России" заявили, что удачные рейды в Белгородскую область, где добровольцы не встречали организованного сопротивления, показали слабые места Кремля.