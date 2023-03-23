'Это объявление войны': Медведев обозвал 'недоумком' министра юстиции Германии и пригрозил ударом по офису Шольца из-за ордера МУС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает фонтанировать агрессивными высказываниями и оскорблениями в адрес европейских политиков. На этот раз он обозвал министра юстиции Германии Марко Бушмана "придурком" из-за слов о намерении арестовать главного военного преступника России Владимира Путина.

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Более того, Медведев пригрозил ракетными ударами по офису федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Фрагмент агрессивной речи Медведева опубликовали пропагандистские росСМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Обиженный на решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, Медведев разразился истерикой и принялся оскорблять главу минюста Германии. Накануне Бушман отметил, что в случае приезда Путина в Германию он будет арестован.

Неадекватный российский политик назвал немецкого министра "недоумком", а также заявил, что слова Бушмана равносильны объявлению войны России.

"Вдруг они принимают такое решение в отношении главы нашего государства. А потом отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". Вот представим себе – понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации", – выдал Медведев.

Также он пригрозил, что в случае ареста кремлевского военного преступника Россия нанесет по Германии, в частности, по офису Шольца ракетные удары.

"Уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?" – заявил в истерике российский политик.

Напомним, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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