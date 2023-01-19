"Мы шокированы и возмущены": евреи требуют извинений от Лаврова за сравнение россиян с жертвами Холокоста

Циничное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который попытался сравнить отношение Запада к россиянам с отношением нацистской Германии к евреям, вызвало возмущение в Европейском еврейском конгрессе. Организация подчеркнула, что представитель Кремля искажает исторические факты и должен извиниться.

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Пропагандистскую ложь российского главы МИД 18 января прокомментировал президент ЕЕК Ариэль Музыкант. На сайте организации сказано, что она "шокирована, потрясена и обеспокоена" из-за слов Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства РФ утверждал: мол, США сформировали коалицию европейских государств для решения "русского вопроса" точно так же, как когда-то Адольф Гитлер организовал "окончательное решение для европейских евреев".

В ЕЕК осудили такое заявление. "Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста", – ответил Музыкант.

Он объяснил, что глава МИД России публично искажает историческое понимание Холокоста на самом базовом уровне.

"Мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", – заявил президент Европейского еврейского конгресса.

Лавров уже не впервые пользуется искаженными отсылками к Холокосту и Гитлеру для целей пропаганды. Музыкант заявил, что он должен прекратить это.

"Поскольку в ближайшие дни мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста, день, когда Красная Армия освободила Освенцим, память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", – подчеркнул президент ЕЕК.

Добавим: Европейский еврейский конгресс – это международная неправительственная организация, созданная в 1986 году. Ее целью является представление интересов европейского еврейства, проживающего в 42 странах континента.

Как писал OBOZREVATEL:

– Для внутренней аудитории глава МИД России Сергей Лавров активно продвигает тезис, что в войне в Украине виноват якобы Запад. Недавно "дипломат" сказал: все якобы началось с введения против РФ первых санкций в 2014 году. О причине этих санкций Лавров, конечно же, умолчал.

– Также Лавров исключил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал неприемлемыми для России требования, предъявляемые украинским лидером.

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