Если выживут: в России участникам войны против Украины в качестве бонуса обещают бесплатный стриптиз

В Саратове (РФ) нашли странный способ "отрекламировать" войну России против Украины. Один из местных стриптиз-клубов обещает бесплатный вход в свое заведение участникам "СВО".

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Для того, чтобы развлечься, оккупантам предстоит отправится в другую страну, присоединится к военным преступлениям – и попробовать выжить. На это "креативное" предложение обратили внимание пользователи сети и опубликовали в Telegram снимок баннера, вывешенного в Саратове.

Клуб называется "priVat" (с большой V – буквой-символом российской "специальной военной операции"). Не обошлось там и без печально знаменитой Z.

В рекламном тексте сказано: "Участникам "СВО" вход бесплатный".

"Такая вот акция... Хочешь бесплатно посмотреть на си**ки? Езжай воевать, а там посмотрим", – пошутил один из Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После того, как в России разрешили присылать повестки через электронный сервис "Госуслуги", россиянам начали предлагать удалить аккаунт из этого портала за деньги.

– Государственная дума РФ одобрила поправку о возрастном цензе контрактников. Это позволит заключать контракт с вооруженными силами сразу после школы.

– Кроме того, в Госдуме предлагают ввести "военный налог". Таким образом финансирование боевых действий хотят возложить на россиян.

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