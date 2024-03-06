'Если что-то будет угрожать': в Кремле назвали условие ядерной войны и упомянули 'СВО' против Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, "только если что-то будет угрожать ее существованию". Он также назвал ядерную войну "последним прощальным средством" и обвинил Запад в "безответственности" в отношении этой темы.

Соответствующее заявление Песков выдал на "Всемирном фестивале молодежи" в Сочи 6 марта. "Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию", – заявил он.

Спикер Кремля добавил, что ядерная война – это "последнее прощальное средство", поэтому все рассуждения о ней на Западе "безответственны".

"Ядерная война – это последнее средство прощальное средство, поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, Соединенных Штатах Америки – это крайне безответственно, крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы", – заявил Песков.

По его словам, люди, "у которых есть голова, должны бояться ядерной войны на уровне инстинкта самосохранения".

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина упомянул о войне против Украины. Он заявил, что для того чтобы понять, "что сейчас происходит, в том числе с СВО", нужно якобы знать историю, в частности то, что "происходило в Украине в 2014 году".

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