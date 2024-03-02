Путин блефует: в НАТО отреагировали на перманентные угрозы РФ применить ядерное оружие

Кремлевский диктатор Владимир Путин знает, какие последствия ожидают Россию в случае применения ею ядерного оружия. И все его угрозы по этому поводу являются психологическим запугиванием, а не реальным намерением.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане в интервью El Pais. Он отметил, что прямой угрозы использования Россией ядерного оружия в настоящее время нет.

Заместитель генсека НАТО также сказал, что подобные заявления Путина подрывают доверие к сфере ядерного оружия.

"Мы не видим непосредственной угрозы использования Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия. Россия знает последствия такого шага", – сказал Мирча Джоане.

Джоане прокомментировал недавнюю речь Путина, отметив, что она не что иное, как психологическое запугивание, а не реальное намерение.

"Такие угрозы задействовать ядерное оружие мы слышим от российских лидеров по меньшей мере два года, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы как Россия. Это очень безответственно, потому что, когда вы владеете таким оружием, вы также имеете обязательство по сдержанности. Эти заявления являются частью их арсенала запугивания и психологического давления", – отметил заместитель генсека НАТО.

Он также подчеркнул, что, несмотря на эти заявления российского диктатора, НАТО продолжит поддерживать Украину.

"Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией. Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближается к НАТО. Мы не можем сказать, когда, но когда-то независимая суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Вероятно, эта война будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать обеспечивать поддержку Украины и избежать эскалации с Россией", – отметил Джоане.

Напомним, что во время своего обращения в Федеральное собрание РФ 29 февраля Путин снова начал угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием. Кроме того, военный преступник похвастался "успехами" российской оккупационной армии. Однако заявления диктатора не оценили даже сами россияне.

Как сообщал OBOZ.UA: Представитель Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер назвал очередные ядерные угрозы Путина безответственными. Он напомнил, что США уже неоднократно предупреждали Россию о последствиях применения ядерного оружия.

В Китае также отреагировали слова Путина о возможности применения ядерного оружия. Поднебесная призвала все страны, обладающие ядерным оружием, действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. В Пекине уверены, что в ядерной войне победителей не будет.

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