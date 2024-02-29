'Мультик будет?' Путин похвастался успехами своей армии и 'Сарматами' и нарвался на ответ от россиян

Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию РФ вновь принялся угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием. Кроме того, военный преступник похвастался "успехами" российской оккупационной армии.

При этом граждане РФ без особого энтузиазма восприняли заявления диктатора и напомнили ему об огромных потерях в Украине. Об этом пишут кремлевские пропагандистские Telegram-каналы.

Диктатор во время своего выступления заявил, что в войска уже поставлены баллистические ракеты "Сармат" с ядерной боеголовкой. При этом он добавил, что скоро Россия продемонстрирует этот стратегический ракетный комплекс.

В ответ на это россияне допустили, что кремлевская пропаганда будет снимать мультик про ядерное оружие. Также граждане страны-террориста сравнили выступление Путина с клоунадой.

Кроме того, в РФ спрогнозировали, что ракеты "Сармат" окажутся такими же распиаренным, как "Кинжалы", которые на самом деле не отвечают заявленным тактико-техническим характеристикам.

Также кремлевский убийца похвастался "успехами" оккупационной армии РФ и заверил, что работа над исправлением проблем идёт непрерывно на фронте и в тылу.

Россияне ответили, что у Путина понимание, как решить проблемы, есть только на словах, причем на протяжении всего времени его правления. Также диктатору напомнили, что недавно десятки российских оккупантов были уничтожены прямо на полигонах.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" в случае отправки западных войск на территорию Украины. Главарь Кремля заявил, что войска НАТО станут в Украине "интервентами".

Ранее Путин заявил, что российские оккупационные войска применяли "в бою" ракеты 3М22 "Циркон". По данным же экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, 7 февраля Россия нанесла удар по Киеву этой гиперзвуковой ракетой.

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