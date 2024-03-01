"Безответственная риторика": в США ответили на очередные ядерные угрозы Путина

В США заявили, что уже неоднократно предупреждали страну-агрессор Россию о последствиях применения этим государством ядерного оружия. Очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина там назвали безответственными.

Об этом сказал представитель Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в четверг, 29 февраля. Он подчеркнул, что такая риторика главы Кремля звучит довольно часто и это недопустимо в цивилизованном мире.

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", – отметил Миллер.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США уже не один раз предупреждали Россию о последствиях риторики Путина.

"Мы общались в прошлом приватно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", – добавил спикер.

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но в Вашингтоне продолжают внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что во время своего обращения к Федеральному собранию РФ 29 февраля Путин вновь принялся угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием. Кроме того, военный преступник похвастался "успехами" российской оккупационной армии. Однако заявления диктатора не оценили даже сами россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор пригрозил "трагическими последствиями" в случае отправки западных войск на территорию Украины. Главарь Кремля заявил, что войска НАТО станут в Украине "интервентами".

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