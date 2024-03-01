'Победителей не будет': в Китае отреагировали на слова Путина о возможности применения ядерного оружия

Китай призвал все страны, владеющие ядерным оружием, действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. В Пекине уверены, что в ядерной войне победителей не будет.

Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает "Укринформ". Так в ведомстве отреагировали слова российского диктатора Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", – отметила Мао.

Она напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти стран с ядерным оружием выпустили совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать.

"Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны соблюдать концепцию совместной безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", – пояснила представитель китайского МИД.

По ее словам, в сегодняшней ситуации все стороны должны "работать вместе", чтобы снизить напряженность и стратегические риски.

"Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации", – заявила Мао.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля заговорил о диалоге с США и в очередной раз пригрозил ядерным оружием. Вероятно, это было сделано для привлечения внимания Запада к его выступлению и содействия текущим информационным операциям Кремля.

В ответ в США заявили, что уже не раз предупреждали Россию о последствиях применения ядерного оружия. Очередные угрозы Путина на эту тему там назвали безответственными.

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