В РФ впервые лишили российского гражданства мигрантов, не вставших на воинский учет

Российские власти впервые лишили гражданства страны-агрессора мигрантов, которые не встали на воинский учет. Решение приняло министерство внутренних дел Хабаровского края 19 октября относительно трех таджиков.

Тем временем минобороны РФ продолжило предлагать россиянам льготы, стимулирующие добровольное участие в войне против Украины. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики напомнили, что российские законодатели еще в августе 2024 года приняли законопроект, позволяющий прекращать натурализованное гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет немедленно.

Минобороны РФ 18 октября представило проект постановления, в котором предлагается выдавать статус "ветерана боевых действий" так называемым добровольцам, участвующим в войне против Украины, с самого начала их боевого опыта.

Документ не требует от "добровольца" подачи заявления в военные органы для получения статуса такого "ветерана". Однако он требует от воинской части, проводящей набор новобранцев, предоставлять российским властям информацию о каждом из них.

"Вероятно, это часть продолжающихся усилий российских властей по стимулированию добровольного набора и минимизации необходимости проведения непопулярной волны принудительной мобилизации", – предположили в ISW.

Также отмечается, что российское правительство может увеличить расходы на оборону до конца 2024 года сверх ранее выделенной суммы. Министр финансов РФ Антон Силуанов 19 октября предупредил, что им, возможно, придется потратить дополнительно 1,5 триллиона рублей (около $16 млрд) в этом году в дополнение к тому, которые уже были выделены из федерального бюджета. По его словам, это "отчасти из-за нужд российской военной операции".

Силуанов признал, что им нужны дополнительные средства для субсидирования банков, обслуживания государственного долга, удовлетворения дополнительных потребностей минобороны и правоохранительных органов из-за войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

