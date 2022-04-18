'Ехали на учения': мать еще одного срочника, 'пропавшего' на крейсере 'Москва', раскрыла вранье РФ

Жительница оккупированного Россией Крыма Юлия Цывова призналась, что ее сын после крушения крейсера "Москва", который утонил после попадания в него двух ракет "Нептун", числится пропавшим без вести. 19-летний Андрей служил на флоте как матрос срочной службы.

В интервью Российской службе ВВС она сообщила, что в пресс-службе Минобороны РФ сначала ей врали, говоря, что срочников якобы на корабле не было.

В ведомстве Юлии сказали: "Девушка, не может быть, что он там. Они, наверное, просто где-то распределены, не переживайте, он где-то здесь на месте".

"Я говорю, ну как не может, если я знаю, что они туда плавают! Они придут на недельку (в порт аннексированного Россией Севастополя. – Ред.), постоят и опять уходят в море", – рассказала Цывова.

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По ее словам, в списках пропавших без вести как минимум несколько десятков человек. При этом официальной информации о них Минобороны РФ не дает. В ведомстве до сих пор молчат о возможных жертвах после потопления крейсера Черноморского флота.

По словам Юлии, перед началом войны сын сообщил ей, что якобы едет "на учения". Целый месяц он не выходил на связь.

"Потом уже выяснилось, что они были в Украине и захватывали этот остров (Змеиный. – Ред.). Я говорила: как же вы туда поехали, кто вас туда запускал? Сын отвечал: "Не знаю я…" И потом они начали приезжать постоянно", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать российского матроса-срочника, который находился на затонувшем крейсере "Москва", рассказала, что в результате удара Украины "Нептунами" по кораблю погибло около 40 человек. Несколько моряков пропали без вести, а очень много военных получили ранения в результате взрыва.