Единственное в мире такого класса: в российском Владивостоке горело судно "Екатерина Великая"

Во Владивостоке (РФ) 7 апреля горело российское судно "Катерина Великая". Оно является единственным в мире судном снабжения ледового класса.

РосСМИ утверждают, что пожар не был большим – 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание случилось во время нахождения "Катерины Великой" на техобслуживании на судоремонтном заводе.

Этот корабль, который может доставлять грузы в арктических широтах, сошел с верфи "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край РФ) три года назад. Он был построен для "Роснефти".

"Катерина Великая" в длину 106 метров, в ширину – 22 метра. Может преодолевать лед толщиной в 1,5 метра. Основная задача – перевозка грузов от морских буровых установок и добычных платформ, ледокольные операции.

Как писал OBOZ.UA:

– 1 апреля в Хотьково под Москвой вспыхнул пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит". В местной прокуратуре отчитались о площади возгорания в 3 тысячи квадратных метров.

– В тот же день несколькими часами ранее в Екатеринбурге возгорание произошло на территории машиностроительного завода "Уралмаш". Площадь пожара достигла 5 тысячяч квадратных метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!