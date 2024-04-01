В Екатеринбурге вспыхнул пожар на 'Уралмашзаводе', валит черный дым. Видео

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на "Уралмашзаводе", одном их крупнейших военных заводов РФ. Предварительно, там загорелся склад с лако-красочными материалами.

Информация о пострадавших пока не поступала, сообщают росСМИ. Площадь пожара достигла 800 кв. метров.

По словам очевидцев, сначала на заводе послышался взрыв, а затем повалил черный дым.

"Уралмаш" – один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

По данным СМИ, там также производится военная техника.

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