Два дрона летели с разных сторон с интервалом в 15 мин: журналист обратил внимание на интересную деталь ночной атаки на Кремль. Фото

Во время ночной атаки на Кремль 3 мая в небе над Москвой было замечено сразу два БПЛА, как и заявили в пресс-службе президента РФ. Интересно, что дроны летели к своей цели с двух разных сторон.

Видео дня

Об этом в Twitter написал редактор информационной службы "Радио Свобода" Марк Крутов. Проанализировав видео, он установил, что двигались беспилотники с интервалом примерно в 15 минут.

Первый из них, судя по расположению стрелок часов на Спасской башне, был замечен в 2:27, а второй – уже в 2:43. Первый дрон вызвал пожар, а второй – нет.

"Самое интересное для меня здесь то, что в 2:27 беспилотник летел с противоположного направления по сравнению с 2:43. Проверьте маленькую белую точку слева", – отметил Крутов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 3 часов ночи 3 мая в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.

– В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Но в интересах главы Кремля винить в этом Киев.

– В Государственной думе РФ в это время бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

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