Россия ударила по Киеву: повреждено здание, есть жертва и пострадавшие

В ночь на 5 января российские войска атаковали Киев ударными дронами. В Оболонском районе столицы в результате атаки вспыхнул пожар в здании, есть разрушения.

Известно о погибшем человеке, еще минимум двое пострадали. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о российской атаке

О том, что в Оболонском районе столицы в результате вражеских ударов возник пожар, Ткаченко сообщил около 3 часов ночи.

"Фиксируем сообщение о возгорании в Оболонском районе в результате вражеской атаки", – написал он в 03:09.

Уже через 20 минут Ткаченко добавил, что враг повредил одно из зданий, оттуда эвакуируют людей.

"В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказывается помощь на месте", – отметил начальник КГВА в 03:36.

Ближе к 4 часам утра стало известно, что в результате атаки есть жертва.

"По состоянию на сейчас в результате атаки погиб один человек. Атака продолжается, пожалуйста, оставайтесь в безопасности", – призвал Ткаченко в 03:46.

К 04:42 количество пострадавших в результате российской атаки в столице возросло до двух.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска массированно атаковали Киев в ночь на 27 декабря. Враг задействовал баллистику, крылатые ракеты и ударные дроны. Тогда погибли два человека, было также много пострадавших, среди них – дети.

Фиксировалось падение обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города, в ряде других районов – разрушения и пожары в жилых домах.

