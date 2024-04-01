Духовенству приказали включить в литургию молитвы в поддержку войны против Украины: в ISW рассказали, как РПЦ продвигает интересы Кремля

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) приказала всему своему духовенству сменить литургию. Священники должны включить в нее провоенные молитвы в поддержку захватнической войны России против Украины.

Неподчинение будут наказывать лишением сана. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Telegram-канал с инсайдерскими источниками в РПЦ МП сообщил, мол, митрополит Воскресенский Григорий приказал священнослужителям читать "Молитву за Святую Русь" ежедневно во время Великого поста. Кроме того, он призвал читать ее дома и предлагать делать то же самое прихожанам.

Аналитики объяснили, что "Молитва за Святую Русь" – это новая молитва, которую РПЦ МП официально ввела в сентябре 2022 года. Она сильно политизирована и провоенная, наполнена кремлевской пропагандой и другими фальшивыми российскими нарративами. Молитва просит Бога "помочь русскому народу и даровать России победу" против "тех, кто хочет воевать и взял оружие против Святой Руси, желая разделить и уничтожить его единый народ".

В ISW напомнили, что РПЦ МП ранее положила начало политизированным молитвам в июне 2014 года и марте 2022 года в поддержку агрессии России против Украины.

"ISW давно оценил, что РПЦ МП является подконтрольной Кремлю организацией и известным инструментом российского инструментария гибридной войны, который продвигает интересы Кремля и националистической идеологии внутри страны и за рубежом", – отметили аналитики.

Сообщается также, что руководство РПЦ МП усилило внутреннюю проверку духовенства и уже даже лишило сана нескольких священнослужителей, отказавшихся продвигать введенные Кремлем молитвы в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет, в частности, об одном из самых известных и уважаемых священников РПЦ МП протоиерея Алексее Уминском за отказ читать "Молитву за Святую Русь".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее главарь РПЦ МП патриарх Кирилл заявил, что страна-террорист Россия должна бороться с "антихристом". Он цинично выдал, что РФ должно возглавить сопротивление глобальному злу.

– В ISW сообщили, что Всемирный российский народный собор, проведенный РПЦ в Москве, принял идеологически-политический документ, имеющий целью создать основу для развязанной Россией войны против Украины. В упомянутом документе так называемые "церковники" называют войну против Украины "священной" и цементируют ключевые нарративы режима диктатора Владимира Путина.