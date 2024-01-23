'Война еще не проиграна': глава РПЦ Кирилл призвал к борьбе с 'антихристом' и нарвался на ответ в сети. Видео

Главарь Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что страна-террорист Россия должна бороться с "антихристом". Он цинично выдал, что РФ должна возглавить сопротивление глобальному злу.

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По его словам, действия России якобы основываются на духовных нравственных ценностях. Об этом патриарх Кирилл заявил во время выступления в госдуме РФ.

Пособник кремлевского диктатора заявил, что страна-агрессор РФ якобы должна сопротивляться глобальному злу. Также он выдал, что речь идет о "смешение ценностей, когда у людей не будет возможности различить добро и зло".

"Война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна, опираясь на духовную, культурную традицию, сформировав свой кодекс нравственных ценностей, была способна возглавить сопротивление – я сейчас невероятное слово скажу – антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла", – заявил главарь РПЦ.

В то же время главарь РПЦ призвал запретить в России аборты и ограничить права сексуальных меньшинств. По его мнению, прерыванию беременности не может быть никаких оправданий.

В сети ответили, что главными "антихристами" на планете является кремлевский диктатор Владимир Путин и сам глава РПЦ. Также пользователи соцсети предположили, что речь патриарха Кирилла явно не обошлась без тяжелых наркотиков.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (настоящее имя – Владимир Михайлович Гундяев), который поддерживает войну РФ против Украины и называет ее "святым делом".

Ранее СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Владимиру Гундяеву (Кириллу). Злоумышленник поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и благословил оккупантов на убийства украинцев.

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