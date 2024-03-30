Преследуют несколько целей: в ISW объяснили, почему в РПЦ назвали войну против Украины 'священной' и усиливают кремлевскую риторику

В Москве 27-28 марта состоялся Всемирный русский народный собор, проведенный РПЦ, на котором был принят идеологическо-политический документ, направленный на развязывание Россией войны против Украины и экспансионистских амбиций Кремля. В упомянутом документе так называемые "церковники" называют войну против Украины "священной" и цементируют ключевые нарративы режима диктатора Владимира Путина.

Следовательно, РПЦ предложила Кремлю расширенные оправдания агрессии против соседей и обосновала "необходимость" захвата Украины и уничтожения украинской государственности и нации. Подробно документ проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

"Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП), подконтрольная Кремлю организация и известный инструмент российской гибридной войны, провела Всемирный Российский народный собор в Москве 27 и 28 марта и одобрила идеологически-политический документ, связывающий несколько кремлевских идеологических нарративов вместе, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России", – говорится в отчете ISW.

Аналитики высказали предположение, что глава РПЦ, в прошлом сотрудник КГБ, предположительно, координировал прописанные в документе идеологические нарративы и политические рекомендации с Кремлем.

Этот документ под названием "Настоящее и будущее "русского мира" содержит призывы к российским властям относительно изменения ряда российских законов и программных документов. Аналитики предполагают, что таким образом Кремль запускает "пробные камни", чтобы протестировать реакцию россиян на запланированные изменения и "социализировать" их среди населения.

К тому же РПЦ своим документом предлагает более согласованную по сравнению с аморфными кремлевскими идеологическими нарративами в отношении войны в Украине и вымышленного Кремлем "геополитического противостояния с Западом" идеологическую базу для россиян.

Не случайно выбрано и время для появления документа: он был обнародован через неделю после теракта в Подмосковье, что позволило авторам рассчитывать, что беспокойство россиян после атаки повысит готовность поддержать предлагаемую ультранационалистическую политику и идеологическое видение.

Большое внимание в документе уделено войне России против Украины. В РПЦ ее назвали экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", хотя в Кремле до сих пор пытались избегать использования в отношении российского вторжения слова "война".

"РПЦ МП назвала "военную спецоперацию" Путина "священной войной" и новым этапом борьбы российского народа за "национальное освобождение... на юго-западе России", имея в виду восточную и юго-восточную Украину. РПЦ МП заявила, что русский народ защищает свою жизнь, свободу и государственность; свою цивилизационную, религиозную, национально-культурную идентичность; и их право жить в пределах единого российского государства путем ведения путинской захватнической войны в Украине", – отметили аналитики.

"Священность" агрессивной войны России против Украины, по мнению российских церковников, состоит в том, что РФ якобы "защищает святую Русь и мир от наступления глобализма и победы скатившегося к сатанизму Запада". При этом в РПЦ заявили, что завершением войны против Украины должно стать получение Россией безоговорочного влияния на всю территорию соседнего государства и недопущением любой украинской власти, которую в Кремле сочтут "враждебной" России. И эти тезисы, считают в ISW, полностью коррелируют с неоднократными заявлениями Кремля, сводящимися к констатации стремления Путина уничтожить суверенитет и государственность Украины.

"Использование и описание священной войны в Украине РПЦ МП также согласуется с попытками Кремля представить войну как экзистенциальную национальную борьбу против Украины и коллективного Запада, но заметно расширяет вероятные угрозы, которые несет поражение в Украине для россиян. Термин "священная война" также может отсылать к Великой Отечественной войне (Второй мировой войне), поскольку неофициальный военный гимн Советского Союза имел такое же название, а Кремль регулярно ссылался на мифы Великой Отечественной войны, чтобы создать национальную поддержку войны в Украине", – пояснили аналитики.

При этом предлагаемое РПЦ определение "священной" войны в Украине создатели документа привязали к представлениям Кремля о "русском мире" и о том, кто в него входит.

"Украинская победа не представляет этих экзистенциальных угроз, поскольку борьба Украины за восстановление территориальной целостности, возвращение своего народа и защиту своей национальной идентичности не посягает на российскую идентичность, государственность или территориальную целостность", – констатировали аналитики.

В то же время, документ предлагает "базу" для включения этнических украинцев и белорусов в кремлевскую концепцию русской нации. Россия, мол, является "творцом, опорой и защитником русского мира", а он выходит далеко за пределы РФ и охватывает всех, кто "ценит русские традиции и культуру". Итак, заявляют в РПЦ, "воссоединение русской нации" должно быть одним из приоритетов внешней политики РФ.

"РПЦ МП заявила, что Россия должна вернуться к "доктрине триединства" русской нации, которая лживо утверждает, что "русская нация" состоит из подгрупп этнических россиян, белорусов и украинцев, которых Россия должна воссоединить. РПЦ МП призвала Россию законодательно кодифицировать" учение о триединстве", сделать его "неотъемлемой частью" российской правовой системы, включить в "нормативный перечень" российских духовно-нравственных ценностей и предоставить правовую защиту концепции", – отметили аналитики.

Они также напомнили, что Путин и другие российские чиновники постоянно прибегают к заявлениям о "русском народе" и "русском мире", чтобы оправдать агрессию РФ против Украины, подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и отрицать существование украинской нации.

В РПЦ также продвигают тезис о том, что "восстановление единства русского народа" через войну в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

"Этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягивания ее в Россию. РПЦ МП имеет целью также "втянуть" этнических беларусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства"... РПЦ МП предложила ультранационалистическую идеологию и достижение объединения России с Украиной и Беларусью. Предложенная РПЦ МП идеология прямо связывает национальную безопасность России с сохранением воображаемой и спорной русской нации и демографического роста России, предлагая Кремлю расширенные оправдания для актов агрессии против соседних стран и Запада во имя защиты и расширения воображаемого "русского мира", – отметили аналитики.

Они считают, что Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, предложенной РПЦ. Но не сомневаются: российский диктатор позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей и Запада.

Напомним, ранее в ISW заявили, что ВСУ не позволяют врагу добиться значительных успехов на фронте, но задержки западной помощи могут изменить ситуацию. Прибытие же достаточной и регулярной военной помощи Силам обороны значительно сузит наступательные возможности врага и поможет подготовиться к освобождению большей территории.