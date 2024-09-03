Дроны атаковали российскую Тверь, под ударом мог быть военный аэродром. Видео

В России пожаловались на очередную атаку дронов в ночь на 3 сентября. На сей раз громко было в российской Твери, там работали силы ПВО.

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Целью удара, говорят очевидцы, был военный аэродром Мигалово. Об этом пишут российские СМИ.

"Дроны атаковали Тверь, под ударом, предположительно, военный аэродром . Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалово (микрорайон в Пролетарском районе Твери. – Ред.)", – пишет издание ASTRA.

"Тверь под атакой БПЛА. Цель дронов- аэропорт. Работает ПВО... В Твери несколько дронов атаковали военный аэродром Мигалово", – добавляет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Они также публикуют снятые очевидцами видео, на которых слышны выстрелы и видны вспышки: российские военнослужащие пытались сбить БпЛА.

При этом на данный момент нет ни официальных комментариев со стороны местных властей, ни кадров, подтверждающих, что дроны достигли цели. В то же время, не зафиксировано и уничтожение беспилотников.

Напомним, накануне, 2 сентября, издание Reuters сообщило, что Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки дронами в ночь на 1 сентября. Эту атаку в России назвали самой массовой за все время войны. В МО РФ отчитались о "сбитии 158 БпЛА" над большим количеством российских регионов.

На Московском НПЗ после атаки остановлена установка "Евро+", которая включает в себя установку перегонки нефти CDU-6. Ее обещают починить "за 5-6 дней".

На установку Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть" "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти. Она перегоняет сырье и имеет мощность 6 миллионов тонн нефти в год.