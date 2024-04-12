Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области: россияне уверяют, что все сбили

В России пожаловались на очередную атаку дронов на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В ночь на 12 апреля атаковать предприятие пытались четыре БпЛА.

Один из них упал на территорию НПЗ. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Согласно официальным заявлениям местных властей, пострадавших и разрушений якобы нет, а все дроны, мол, были сбиты.

При этом какой именно объект подвергся атаке, губернатор Ростовской области Василий Голубев не уточнил.

"Об уничтожении 4 БпЛА в Новошахтинске Ростовской области сегодня ночью, 12 апреля, отчитался глава региона. Он добавил, что пострадавших и повреждений нет. Какой именно объект был атакован, губернатор не уточнил. Как сообщают источники ASTRA в экстренных службах региона, все четыре БпЛА атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Один из сбитых дронов упал на территорию завода", – пишет ASTRA.

Согласно сообщению Голубева, атака происходила около 2 часов ночи по киевскому времени.

Напомним, 13 марта в Ростовской области также заявляли о падении дрона на территорию нефтезавода. После этого работа предприятия была приостановлена.

По оценкам НАТО, к началу апреля украинские дроны вывели из строя 15% мощностей российских НПЗ. Поэтому Россия, по данным Института изучения войны, была вынуждена договариваться об импорте бензина из Казахстана.

Впрочем, атакуют Силы обороны не только НПЗ. Так, 5 апреля в Ростовской области снова прогремели взрывы: местные сообщили об атаке на аэродром в городе Морозовске. Там, по данным украинской разведки, могло быть уничтожено не менее шести российских самолетов.