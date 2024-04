Удары украинских дронов по НПЗ заставили Россию договариваться об импорте бензина из Казахстана – ISW

Дроновые украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вынуждают РФ искать импорт бензина из Казахстана. Пока не идет речь о покупке, но Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 000 метрических тонн бензина.

Также страна-агрессор попыталась импортировать бензин от своего союзника – Беларуси. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

О просьбе РФ к Казахстану рассказали три неназванных источника в нефтеперерабатывающей отрасли в статье Reuters, опубликованной 8 апреля. "Чрезвычайный резерв" в 100 тыс. метрических тонн бензина Москва надеется получить у Астаны на случай нехватки топлива, усугубляемой ударами украинских БПЛА и, как следствие, перебоями в работе НПЗ по стране.

Один из неназванных источников сказал, что Казахстан и Россия "уже достигли соглашения", которое позволяет РФ использовать запасы казахстанского бензина в каком-то неуказанном объеме. Однако советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов опроверг получение министерством подобных запросов от Москвы.

2 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные данные писало, что постоянные удары украинских дронов привели к остановке около 14% общих мощностей по переработке нефти в России. Еще ранее агентство сообщало, что РФ значительно увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов БПЛА по российским НПЗ. Она импортировала 3000 метрических тонн бензина из этого союзного государства в первой половине марта по сравнению с 590 метрическими тоннами в первой половине февраля и января.

"Попытки России импортировать бензин из Беларуси и Казахстана указывают на то, что она, вероятно, все больше обеспокоена немедленными поставками дистиллятных нефтепродуктов на внутренний рынок после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, сначала атаки дронов на российские НПЗ заставили агрессора ввести запрет на экспорт бензина, а ныне РФ пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако аналитики считают, что вскоре экспорт нефти из России также может упасть вместе с объемами ее добычи, потому что сырье просто негде будет хранить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!