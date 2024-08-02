Дроны атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае: произошло возгорание

В Краснодарском крае РФ ночью 2 августа звучали взрывы: россияне пожаловались на атаку украинских дронов. Два из них прилетели на электроподстанцию в городе Тихорецк, там произошло возгорание.

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Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты утверждают, что работа подстанции якобы не нарушена.

"Два беспилотника атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае. Атака дронов на электроподстанцию в Тихорецке произошла около трех утра 2 августа. В результате атаки загорелась обмотка трансформатора. Кроме того были повреждены 4 выключателя", – отметил один из российских Telegram-каналов.

Пропагандисты утверждают, что "предварительно, работа подстанции не нарушена", а также что вследствие атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее в российском минобороны заявили, что минувшей ночью якобы "перехватили" над Краснодарским краем четыре украинских дрона. Еще два, по версии оккупантов, "уничтожены" над Курской областью.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, в Курске ночью прогремели мощные взрывы. Россияне публиковали видео ночной "дискотеки" и утверждали, что работает российская ПВО.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, Украина в июле обошла Россию по количеству ударов дальнобойными дронами.

РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса действия.