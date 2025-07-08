Долго кружил: в России легкомоторный самолет упал прямо на дом. Видео

В российской Казани (Республика Татарстан) 8 июля разбился легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Он долго кружил в небе, а затем упал прямо на дом в садовом товариществе.

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Россияне официально заявили, что ситуация под контролем, это был "учебный дрон". В то же время местные Telegram-каналы поделились кадрами его "приземления".

Пропагандисты сообщили, что инцидент произошел в казанском микрорайоне Дербишки. На месте падения самолета в жилой застройке вспыхнул пожар.

По данным российских СМИ, Cessna 337 Skymaster выполнял учебный полет и якобы задел крылом линию электропередачи в садовом товариществе, что и привело к аварии.

На опубликованных россиянами кадрах видно, что здание, на которое рухнул самолет, охвачено огнем, повсюду лежат обломки.

На место происшествия отправились экстренные службы. О пострадавших российские пропагандисты не сообщали.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июля Нижегородской области России разбился истребитель Су-34. Во время авиакатастрофы погиб летчик – майор российской армии Александр Павлов, который участвовал в бомбардировках Украины и Сирии.

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