"Демобилизовался": появились данные о российском летчике, погибшем при падении бомбардировщика Су-34
В Нижегородской области России 1 июля разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Во время авиакатастрофы погиб летчик – майор российской армии Александр Павлов.
О смерти военного преступника сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан. Он обратил внимание на новости в пропагандистский российских пабликах, где россияне расхваливали летчика.
"Успешно демобилизованный штурман Су-34, майор Александр Павлов, 01.07.2025 года в Нижегородской области. Смерть врагам", – прокомментировал "Штирлиц".
В РФ утверждали, что авария с военным самолетом 1 июля произошла из-за "невыхода одной из стоек шасси".
На видео попал момент, как Су-34 при заходе на посадку несколько раз пытался выпустить стойку шасси, а в итоге отправился в вечный полет вместе с летчиком: истребитель-бомбардировщик разбился в районе города Кулебаки.
Как выяснилось, грузом "200" стал военный преступник Александр Павлов, который совершил многочисленные вылеты для нанесения авиаударов по украинским населенным пунктам.
Из сообщений пропагандистов, он – выпускник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Российские власти наградили рядом медалек своего этого участника путинской войны – за бомбардировки Сирии и Украины, а также убийства гражданских.
Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а вместе с ним, вероятно, и один из пилотов. Еще четверо российских летчиков успели катапультироваться.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!