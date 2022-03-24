Дочь 'пропавшего' министра обороны РФ Шойгу засветилась в Башкирии: ранее она любила отдыхать на Западе. Фото

Дочь "пропавшего" министра обороны РФ Сергея Шойгу засветилась в Башкирии. Ранее она любила отдыхать на Западе.

Фото дочери одного из претендентов на трибунал за военные преступления в Украине российских чиновников во время поездки в Уфу опубликовала "Комсомольская правда".

Дочь Шойгу Ксения, которая также возглавляет Федерацию триатлона России, по сообщению издания, прибыла в Башкирию по личному приглашению главы региона Радия Хабирова накануне, 23 марта. Она, в частности, посетила строящийся под Уфой военно-патриотический парк "Патриот" и раздавала советы по поводу его строительства.

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Ранее Ксения Шойгу постоянно отдыхала в Европе. Фотографии из ее путешествий по западным странам публиковали российские издания. Пока ее отец грозил Западу войной, его дочь мужественно отправлялась в самое логово "врага" – и лучших традициях российской властной и бизнес-элиты любила родину из-за границы.

После вторжения России в Украину, к которому ее отец имеет прямое отношение, Ксения Шойгу некоторое время сохраняла молчание в соцсетях. Но потом все же высказалась.

"Жизнь разделилась на "до" и "после. Любые военные действия – крайняя мера, а значит, у нас не было другого выхода. Мне не стыдно быть русской. Я люблю свою родину и ее людей, где бы они ни жили. Сегодня весь "цивилизованный" мир показал, что у них одни стандарты, а у нас совсем другие", – написала она в своем Instagram, комментируя введение санкций Западом против РФ за войну в Украине.

Пост она сопроводила фотографией со своей маленькой дочерью.

Дочь российского министра обороны, которую прервать молчание заставили не смерти сотен невинных граждан соседнего государства, к которым ее отец имеет непосредственное отношение, а неудобства из-за санкций, сразу же получила "ответку".

"На ваших руках кровь невинных детей Украины. Мы никогда вас не простим", "Желаю вашей семье и будущим поколениям той же боли, которую сейчас испытывает каждая мать и каждый ребенок в Украине", "Вы – мать! Вы не можете себе представить, что чувствуют наши матери…Как вы можете так поступать с нами, почему?!", "Будь проклята. Твои дети и внуки заплатят за ошибки отца", "Пожалуйста, расскажите нам, как вы спите по ночам? Вас что-нибудь беспокоит?", – пишут ей пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России из эфиров телеканалов "исчезли" Шойгу и Герасимов, представители спецслужб и глава Центробанка. После того, как министр обороны РФ не появлялся на публике с 11 марта, Кремль решил показать его публике, но оконфузился с роликом, обнародованным в качестве доказательства.

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