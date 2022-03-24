В России после новостей о 'пропаже' Шойгу решили показать его публике, но оконфузились. Видео

В Кремле решили опровергнуть сообщения об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу. Пропагандисты опубликовали ролик с его участия в совещании с Путиным в ходе заседания Совета безопасности РФ..

Но ролик оказался фейком. Нестыковки перечислили в телеграм-канале "Агентство. Новости"

Первое за последние 13 дней появление министра обороны РФ стартовало с проблем с камерой.

Само видео длится всего 30 секунд, звука на нем нет. На экране перед Путиным выведены члены Совбеза, в левом верхнем углу от президента предположительно Сергей Шойгу. На последней секунде видео можно заметить, как в окне с трансляцией Шойгу появляется темный экран, и министр будто пропадает с совещания.

Видео дня

Начало и конец у видео идентичные

Ради этого фрагмента, который якобы кому-то что-то может доказать, пропагандистские каналы, в частности "Вести 24", прервали свой эфир.

Напомним, Шойгу не появляется на публике с 11 марта. Поползли слухи, что у него проблемы с сердцем. Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что и Шойгу, и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже много дней не отвечают на звонки из Пентагона.

В России же исчезновение Шойгу или его проблемы со здоровьем отрицают и всех любопытствующих посылают за комментариями в Минобороны государства-агрессора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России из эфиров телеканалов "исчезли" Шойгу и Герасимов, представители спецслужб и глава Центробанка.

По данным секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, главные силовики заняты "выяснением отношений" и обвиняют друг друга в провале наступления на Украину.

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