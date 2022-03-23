В России из эфиров телеканалов 'исчезли' Шойгу и Герасимов, представители спецслужб и глава Центробанка

С российских федеральных телеканалов "исчезли" ключевые члены силового блока России – министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Главу оборонного ведомства видели последний раз 11 марта.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также, по его словам, нет никаких заявлений и от других "тяжеловесов" – в частности, секретаря совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

"Интересный информационный нюанс. Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", – сказано в сообщении.

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Подоляк отмечает, что в информационном пространстве остался только министр иностранных дел Сергей Лавров, который "пытается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое".

"Песков, который периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации", и поэтому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина...", – резюмировал украинский чиновник.

На исчезновение Шойгу обратили внимание и в России. Так, журналисты "Медиазоны" и Telegram-канала "Агентство" пишут, что в последний раз министра видели 11 марта, хотя до этого он появлялся в новостях почти каждый день.

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