Кремлевского топ-пропагандиста Киселева госпитализировали с коронавирусом

Топовый пропагандист Кремля Дмитрий Киселев попал в больницу с COVID-19. По данным сети, медики оценили состояние россиянина как средней степени тяжести.

Предварительно, у ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 24" на фоне коронавирусной инфекции началась пневмония. О госпитализации Киселева вечером во вторник, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники информресурса заявили, что пропагандист накануне делал ПЦР-тест на COVID-19, но он был негативным. Из-за этого ведущий появлялся на работе после появления первых симптомов и вполне мог заразить своих коллег.

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По данным Mash, у Киселева сперва появился сухой кашель, затем повышенная температура (до 38 градусов). Кроме того, мужчина почувствовал, что ему трудно дышать.

Медики диагностировали у россиянина двустороннее воспаление легких с поражением примерно в 25–50%.

В комментарии "РИА Новости" пропагандист подтвердил, что заразился коронавирусом и находится на лечении. Гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" заявил, что его температура была выше 38 градусов, но после госпитализации пришла в норму.

"Это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", – сказал Киселев.

Напомним, что ранее Киселев в своих прямых эфирах отличился рядом бредовых или по меньшей мере странных заявлений касательно пандемии коронавируса.

В частности, еще в 2020 году он говорил, что COVID-19 передается половым путем, а представители ЛГБТ+ якобы рискуют больше "из-за частой смены партнеров".

Пропагандист расхваливал действия российских властей во время пандемии. Оппозиция, по его мнению, из-за COVID-19 получила "шанс поучаствовать в общем деле, где политические разделения неуместны".

Политику запада касательно коронавируса Киселев ожидаемо критиковал. В частности, он утверждал, что американская медицина не лечила от COVID-19 бедных граждан.

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