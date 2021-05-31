В России с самолета сняли известного оппозиционера, он попал в ФСБ. Фото

Под Санкт-Петербургом (РФ) в понедельник, 31 мая, сняли с самолета российского оппозиционера Андрея Пивоварова. Мужчина оказался в отделении ФСБ, хотя отправлялся на отдых.

Об этом на своей станице в Twitter сообщил сам россиянин. Он также показал фотографию, сделанную из самолета. В иллюминатор было видно нескольких мужчин в форме и светоотражающих жилетах.

Пивоваров заявил, что воздушное судно задержали в международном аэропорту "Пулково" – в 15 км от центра Санкт-Петербурга.

"Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг "стоп". Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ "Пулково", – написал мужчина.

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Судя по его следующему сообщению, мужчина числился в розыске, но почему – он не знает. Правоохранители уточнять причину пока отказались.

"Телефоном пользоваться запрещают", – написал оппозиционер вечером в понедельник. В итоге мужчине заявили, что его намерены передать из таможенной зоны в Следственный комитет.

К Пивоварову выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Елена Бородина. Организация подчеркнула, что у него не было никаких ограничений на выезд, а на паспортном контроле вопросов также не возникало.

Напомним, Андрей Пивоваров является предпринимателем, который ранее создал собственную пивоваренную компанию и открыл первый в России оппозиционный бар. Последний, правда, просуществовал только год.

В 2000–2002 годах входил в петербургские избирательные штабы партии "Яблоко". С 2004 года участвовал в политической организации "Союз правых сил", баллотировался на муниципальных выборах, пишет 24smi.org.

После этого был членом еще нескольких общественных организаций и политических сил. В 2015 году был задержан и признан правозащитниками политзаключенным. В итоге в сентябре того же года политика освободили под залог, а потом он выплатил штраф в 1 млн рублей.

В 2017-м Пивоваров поддержал кампанию Алексея Навального по выдвижению на пост президента РФ и был задержан из-за участия в протестах.

В 2020 году стал координатором движения "Нет!", выступавшего против внесения изменений в конституцию России, и получил два административных ареста подряд.

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