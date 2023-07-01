Директор ЦРУ сказал, как мятеж Пригожина повлияет на российское общество

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что вооруженный мятеж лидера наемников Евгения Пригожина стал вызовом российскому государству. Эта ситуация продемонстрировала разрушительный эффект войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. На этой неделе Путин поблагодарил армию и силы безопасности за то, что они предотвратили то, что, по его словам, могло перерасти в гражданскую войну, и сравнил мятеж с хаосом, который вверг Россию в две революции в 1917 году.

В течение нескольких месяцев Пригожин открыто оскорблял самых высокопоставленных военных Путина, используя множество грубых ругательств и тюремного жаргона, которые шокировали высокопоставленных российских чиновников, но публично оставались без ответа Путина.

"Поразительно, что Пригожин перед своим действиям выступил с резкой критикой лживого обоснования Кремлем вторжения в Украину и ведения войны российским военным руководством", – сказал Бернс.

"Воздействие этих слов и этих действий будет сказываться еще какое-то время – это яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим", – добавил он.

Бернс, который с 2005 по 2008 год был послом США в России и был назначен директором ЦРУ в 2021 году, назвал мятеж Пригожина "вооруженным вызовом российскому государству".

Он сказал, что мятеж был "внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты не принимали участие и не будут участвовать".

Кроме того, Бернс сказал, что война уже стала для России стратегическим провалом, обнажив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на долгие годы, в то время как военный альянс НАТО становился все больше и сильнее.

Бернс отметил, что "будущее России как младшего партнера и экономической колонии Китая" определяется "ошибками Путина".

Напомним, противостояние главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и российского министерства обороны в минувшие выходные было на слуху у всех жителей страны-агрессора. Они до последнего верили в то, что в РФ начнется самая настоящая гражданская война.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мятеж Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда;

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!