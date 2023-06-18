'Дети – святое дело': Путин признал похищение детей из Украины. Видео

Президент России Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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Соответствующее заявление Путин озвучил 17 июня в ходе встречи с африканской делегацией в Санкт-Петербурге. В частности, глава Кремля, развязавший преступную войну против Украины, цинично заявил, что "дети – это святое дело".

"Дети – святое дело, мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, вот что происходило. Никто не собирается разлучать их с семьями", – оправдался президент РФ.

По его словам, оккупанты вывозили детей из Украины "целыми детскими домами" якобы "абсолютно легально", поскольку руководители этих учреждений якобы являлись законными представителями несовершеннолетних.

"Мы никогда не были против, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если конечно их родственники объявляются. Никаких препятствий никогда к этому не было, нет и никогда не будет, хочу вас заверить", – сказал диктатор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.

– В мае из России удалось вернуть ребенка попавших в плен защитников Мариуполя, семья воссоединилась в Украине.

– В Луганской ОВА рассказали, что оккупанты устраивают медосмотры для детей, а затем принудительно вывозят "на лечение" в Россию.

– В Офисе президента рассказали, что депортированных детей в РФ удерживают более чем в 70 лагерях. При этом их постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

– По словам Папы Римского Франциска, президент Владимир Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию. Эта тема "очень его затрагивает".