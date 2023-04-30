Российские оккупанты придумали новую отговорку, чтобы депортировать украинских детей. Они организуют медицинские осмотры для детей, во время которых якобы находят у них болезни, поэтому принудительно вывозят "на лечение" в Россию.

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Такая практика распространяется на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил глава Луганской ОВ Артем Лысогор.

"Мы знаем, что это проводилось (медицинские осмотры – ред.), и сайты так называемых "ЛНР" и "ДНР" сообщали, что россияне проверили около 100 тысяч украинских школьников на наличие у них проблем со здоровьем. После этого 70 % детей получили справки, что у них есть хронические заболевания и их нужно лечить", – рассказал он.

Лысогор уточнил, что для лечения детей отправляют в разные лагеря по всей территории России. При этом родители требуют ехать вместе с ними, иначе детей могут не вернуть.

Следует отметить, что государство-агрессор Россия продолжает похищать детей из временно захваченных городов Украины. оккупанты планируют незаконно депортировать в Россию всех детей школьного возраста из оккупированной Горловки в Донецкой области.

Напомним, что в начале января 2023 года в ЦНС сообщали, что российские оккупанты вывезли в РФ якобы на "новогодние праздники" 414 детей из Горловки. Детей увезли в Ростовскую область. В преступлении участвовал медперсонал – он фактически курировал вывоз детей в страну-агрессор.

Как известно, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина – его подозревают в непосредственном участии в насильственной депортации граждан Украины и неспособности помешать совершению военных преступлений военнослужащими и должностными лицами РФ.

Вместе с ним арестовать должны и российскую детскую омбудсменку Марию Львову-Белову, которая организовывала похищение украинских детей с оккупированных территорий.