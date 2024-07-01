Десятки российских бомб, которые хотели запустить по Украине, упали в Белгородской области РФ: в WP проанализировали ситуацию

Мощные планирующие бомбы, которые Россия использует для ударов по украинским городам, также неоднократно падали на ее собственную территорию. По меньшей мере 38 из них российские пилоты упустили на Белгородскую область в период с апреля 2023-го по апрель 2024-го.

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Вероятно, это произошло из-за неисправных систем наведения, сообщает Washington Post. Издание проанализировало внутренний российский документ.

Речь идет о больших боеприпасах советских времен, оснащенных системами наведения, которые, по словам экспертов, часто выходят из строя, что приводит к ударам россиян по своей территории. Большинство бомб, упавших в Белгородской области РФ, обнаружили местные жители. В большинстве случаев минобороны РФ не смогло даже назвать, когда именно самолеты их потеряли.

"Согласно документу, как минимум четыре бомбы упали на сам город Белгород. Еще семь обнаружили в близлежащих пригородах. Больше всего, 11 бомб, упало в приграничном районе Грайворона: некоторые не удалось найти из-за якобы сложной оперативной обстановки" ,– пишет издание.

Журналисты отметили, что документ, первоначально перехваченный украинской разведкой и переданный изданию The Post, включает в себя электронную таблицу инцидентов со ссылкой на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации. Судя по всему, его составило Белгородское городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Американские аналитики подчеркнули, что местные российские власти, как правило, хранят молчание по поводу инцидентов с потерявшимися бомбами. Они сообщают только о "несчастных случаях" и обычно заявляют, якобы это били "украинские обстрелы". Либо же просто не сообщают о различных взрывах, сотрясающих Белгородскую область РФ, особенно в последнее время.

Отмечается, что планирующие бомбы – это советская реликвия времен Холодной войны, созданная как "тупые бомбы", сбрасываемые на цель. Россия адаптировала этот большой запас неуправляемых бомб к современной войне, модернизировав их системами наведения, известными как комплекты УМПК, – дешевыми выдвижными крыльями и навигацией. Это позволяет российским Су-34 и Су-35 запускать их с расстояния около 64 км, что недосягаемо для большинства украинских систем ПВО.

С момента разработки оружия и особенно с начала 2024 года Россия запустила много сотен этих бомб по украинским позициям и населенным пунктам, что, по мнению экспертов, указывает на довольно низкий, но немаловажный уровень сбоев.

Планирующие российские бомбы также не так точны, как крылатые ракеты, и часто не попадают в цель, но из-за своей взрывной силы они все равно наносят значительный ущерб. Лучшей защитой Украины от них является американский ЗРК Patriot, которая может уничтожить российский самолет до того, как он приблизится для сброса бомбы, но таких систем нужно больше.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне российские войска впервые применили новую авиабомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и корректировки (УМПК) для удара по "украинским позициям" на Харьковщине. Специалисты считают, что это новый разрушительный потенциал для оккупантов, если они продолжат иметь возможность беспрепятственно применять такое оружие.

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