Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из 'Крокуса', засветил на рукаве неонацистский символ. Фото

Один из российских силовиков, который участвовал. в задержании якобы причастного к теракту в "Крокус Сити Холле" мужчины, засветил на рукаве своей одежды неонацистский символ. В сети обратили внимание на его шеврон с изображением "черного солнца" – это оккультный символ, широко используемый современными неонацистами.

Фото силовика с этим шевроном в своем канале опубликовал бывший участник российской неонацисткой группировки "Русич" Евгений Рассказов, известный как "Топаз". Он заявил, что на кадрах с оружием в руках его подписчик, который "участвовал в отлове" якобы террористов.

Факт появления фото российского силовика с неонацистским символом является интересным в том ключе, что страна-агрессор Россия неоднократно заявляла, что она борется с нацистами и неонацистами. Одной из заявленных целей "СВО", напомним, была именно "денацификация" Украины.

Отметим, что россиян-неонацистов немало, часть из них в составе группировки "Русич" успела повоевать в Украине. Они выступали за убийства украинских пленных.

Что же касается фото силовика с "черным солнцем", то двумя снимками все не закончилось. Он сфотографировался с ножом, которым якобы террористу отрезали ухо. Это оружие в паблике "Топаза" выставили на аукцион.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Брянской области России задержали беглецов, предположительно причастных к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" в российском Подмосковье. Автомобиль из ориентировки был остановлен в Брянске.

– Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" не дали сбежать через беларуско-российскую границу. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".

– Тем временем в Таджикистане "нашлись" двое из четырех человек, ориентировки на которых утром получили российские силовики. "Подозреваемые" в расстреле посетителей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" находятся дома и никуда в последнее время не выезжали.

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