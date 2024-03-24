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Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из "Крокуса", засветил на рукаве неонацистский символ. Фото

София Закревская
Новости России
2 минуты
3,5 т.
Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из 'Крокуса', засветил на рукаве неонацистский символ. Фото

Один из российских силовиков, который участвовал. в задержании якобы причастного к теракту в "Крокус Сити Холле" мужчины, засветил на рукаве своей одежды неонацистский символ. В сети обратили внимание на его шеврон с изображением "черного солнца" – это оккультный символ, широко используемый современными неонацистами.

Фото силовика с этим шевроном в своем канале опубликовал бывший участник российской неонацисткой группировки "Русич" Евгений Рассказов, известный как "Топаз". Он заявил, что на кадрах с оружием в руках его подписчик, который "участвовал в отлове" якобы террористов.

Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из "Крокуса", засветил на рукаве неонацистский символ. Фото
Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из "Крокуса", засветил на рукаве неонацистский символ. Фото

Факт появления фото российского силовика с неонацистским символом является интересным в том ключе, что страна-агрессор Россия неоднократно заявляла, что она борется с нацистами и неонацистами. Одной из заявленных целей "СВО", напомним, была именно "денацификация" Украины.

Отметим, что россиян-неонацистов немало, часть из них в составе группировки "Русич" успела повоевать в Украине. Они выступали за убийства украинских пленных.

Что же касается фото силовика с "черным солнцем", то двумя снимками все не закончилось. Он сфотографировался с ножом, которым якобы террористу отрезали ухо. Это оружие в паблике "Топаза" выставили на аукцион.

Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из "Крокуса", засветил на рукаве неонацистский символ. Фото
Денацификация? Российский силовик, который задерживал якобы террориста из "Крокуса", засветил на рукаве неонацистский символ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Брянской области России задержали беглецов, предположительно причастных к стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл" в российском Подмосковье. Автомобиль из ориентировки был остановлен в Брянске.

– Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" не дали сбежать через беларуско-российскую границу. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".

– Тем временем в Таджикистане "нашлись" двое из четырех человек, ориентировки на которых утром получили российские силовики. "Подозреваемые" в расстреле посетителей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" находятся дома и никуда в последнее время не выезжали.

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