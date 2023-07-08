'Деморализация армии очевидна': у Зеленского объяснили долговременные последствия мятежа Пригожина в РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о долговременных последствиях мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Эта попытка переворота стала началом необратимых процессов, которые в будущем приведут к гражданской войне в РФ.

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Об этом Подоляк сказал в прямом эфире программы "Воздух" на канале "Ходорковский Live" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также добавил, что "вагнеровцы" публично унижают других российских оккупантов в Украине, что сильно деморализует армию России.

"Есть еще отсроченные последствия. Смотрите, внутренний конфликт среди генералитета несомненно есть. Шойгу, пользуясь моментом, что он очень близок к слабому президенту и он его любит, то есть он сейчас его фаворит, пытается разобраться с теми генералами, которые имеют какой-то военный опыт, но не лояльны к самому Шойгу. Это отличная история", – говорит Подоляк.

По его словам, положительные последствия этого неудачного переворота в РФ еще будут накапливаться.

Мятеж Пригожина, говорит Подоляк, был фальстартом, во время которого "российскому обществу показали, как дальше будут развиваться события". Он также рассказал, при каких условиях переворот в России может оказаться успешным.

"Чтобы это было не фальстартом, необходимо 2-3-4 тактических существенных поражения России по линии фронта. И тогда в России вот этот процесс будет приобретать уже размашистую, более масштабную форму. Несомненно, Россия пройдет через гражданскую войну как концепцию", – заявил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР говорят, что режим российского диктатора Владимира Путина в РФ пошел трещинами, этим могли бы воспользоваться россияне для того, чтобы начать гражданскую войну и свергнуть главу Кремля. Таких людей сейчас практически нет, однако есть отдельные группы, готовые бороться за свои интересы.

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