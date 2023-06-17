"Демилитаризация Украины во многом выполнена": у Путина отчитались об очередном "достижении" в войне. Видео
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "задача по демилитаризации Украины" якобы "во многом" выполнена. По его словам, украинская армия якобы использует "все меньше" своего оружия.
Об этом Песков заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT Arabic. В частности, он выдал, что Украина якобы "была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции".
"Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше Украина своего оружия использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", – сказал Песков.
Спикер Кремля добавил, что это также "означает, что страны Запада под руководством Вашингтона все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт, и становятся его стороной".
"Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", – пригрозил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Путин обвинил Украину в том, что она якобы не выполняла Минские соглашения. Он пожаловался, что "партнеры" и пятый президент Украины Петр Порошенко якобы "водили его за нос".
– В ходе встречи с африканской делегацией Путин обвинил Украину и Запад в том, что они якобы игнорируют "мирный план" Москвы. Он пожаловался, что его идеи "выбросили на свалку истории".
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