'Выбросили на свалку истории': Путин пожаловался африканской делегации, что Украина и Запад игнорируют 'мирный план' РФ. Видео

В субботу, 17 июня, после визита в Киев делегация африканских лидеров прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время нее диктатор обвинил Украину и Запад в том, что они якобы игнорируют "мирный план" России.

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Он заявил, что его идеи "выбросили на свалку истории". По версии главы страны-агрессора, между Украиной и РФ в Турции были заключены определенные договоренности. Россия якобы выполнила свою часть сделки и отвела войска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", – сказал Путин.

Президент РФ демонстрировал лидерам Африки какие-то документы и говорил о 18 статьях, утверждая, что на проекте договора между Украиной и Россией якобы даже стоит подпись главы украинской делегации.

"Он так и называется – Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг. 18 статей, более того, к нему есть еще и приложение", – говорил диктатор.

Известно, что во время встречи президент Сенегала заявил, что условием для диалога РФ и Украины является соблюдение устава ООН. Путин же использовал упоминание ООН для того, чтобы попытаться оправдать признание Россией "ЛДНР".

"Мы согласно 51 статье устава ООН имели право оказать им (псевдореспубликам – Ред.) помощь, ссылаясь на пункт о самообороне. Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена, на мой взгляд, и взгляд моих коллег и экспертов, безупречна с точки зрения международного права и устава ООН. Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им предоставить", – заявил Путин.

Российский диктатор в очередной раз цинично заявил, что это Украина якобы начала войну в 2014 году. Кроме того, он соврал африканским лидерам, что РФ якобы легально вывозила детей из Украины, а "препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет".

Встреча представителей Африки и Путина состоялась в Константиновском дворце. Послание от Владимира Зеленского африканские лидеры Путину не передавали, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

А президент ЮАР Сирил Рамафоса снова заявил, что Африка хотела бы видеть деэскалацию как со стороны РФ, так и со стороны Украины. В то же время африканскую инициативу по установлению мира в Украине в Кремле назвали сложной в реализации, но "Путин продемонстрировал заинтересованность", сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин соврал, что Минские соглашения якобы не выполнялись Украиной. Диктатор пожаловался, что "партнеры" и пятый президент Украины Петр Порошенко якобы водили его за нос, цинично "забыв" о том, что именно российские оккупанты нарушали соглашения.

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